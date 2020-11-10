وزير الرياضة: سياستنا الناجحة وراء تأهل الأهلي والزمالك لنهائي أبطال إفريقيا

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أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن سياسة الوزارة ومتابعتها الناجحة لعمل كافة الأندية والهيئات الرياضية سبب تأهل الزمالك والأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال وزير الرياضة خلال حضوره فاعليات المؤتمر الصحفي للدورة الودية للمنتخبات الأولمبية بمشاركة مصر والبرازيل وكوريا الجنوبية:" سياستنا الناجحة التي نتبعها كانت السبب وراء تأهل قطبي الكرة المصرية إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف:" نتمنى أن تخرج المباراة بأفضل صورها، لذلك قمنا بإطلاق مباردة لا للتعصب".

ويستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.