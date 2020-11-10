عمرو أديب بعد خسارة مرتضى منصور في انتخابات النواب: الشماتة ليست من أخلاقي

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان اللجنة العامة في ميت غمر نتائج انتخابات الدائرة والتي أفادت بخسارة المستشار مرتضى منصور، قائلًا: «أنا لا أشمت في أحد والشماتة ليست من أخلاقي».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين: «عمري ما دخلت معركة مع حد مصاب أو متعور، ودائمًا معاركي مع الناس في عنفوانها، أنا لا أشمت وليست أخلاقي ولا تربيتي».

وأشار إلى أن ما حدث كان مفيدًا لتبديد بعض قناعات الشباب، متابعًا: «سعيد أنه من خلال صندوق الانتخابات والقانون الناس تفهم أن الله حق، ولا يوجد شيء مطلق وحاجة تكسر في الناس».

ولفت أديب، إلى أن الأمر «كانت نهاية نظرية إلى الأبد»، واصفًا مدينة ميت غمر بأنها «بلد الأخلاقيات والمبادئ والريف الجميل والناس الجدعة والمحترمة»، وفقًا لتعبيره.

وشدد على أهمية رفع الأيدي عن كيان نادي الزمالك بعد خسارة مرتضى منصور في انتخابات النواب، متسائلًا: «هل مرتضى منصور أهم من رئيس نادي برشلونة أو كرستيانو رونالدو؟ الكيان سيظل موجودًا والخوف يجب أن يكون عليه».