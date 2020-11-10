طلاب الفنون المسرحية في المجر ينهون احتلال جامعتهم

أنهى طلاب ومدرسو جامعة الفنون المسرحية والسينمائية، في بودابست، احتلالهم لمباني الجامعة؛ بسبب الإغلاق الوشيك جراء فيروس كورونا.



وقالت ممثلة الطلاب للصحافة، اليوم الثلاثاء، إن الامتثال لتدابير الدولة المتعلقة بالوباء واجب مدني.



ويحتج الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، عن طريق احتلال جامعتهم، على سحب حكومة رئيس الوزراء القومي اليميني فيكتور أوربان استقلالهم منذ بداية سبتمبر.



وباتت القضايا الإدارية، التي كان يتم التعامل معها من قبل مجلس الشيوخ المنتخب في الجامعة، الآن مسئولية مجلس أمناء جديد يتألف من أشخاص مقربين من الحكومة.



ويعتبر الطلاب والمعلمون مجلس الأمناء غير شرعي، واحتلوا مباني الجامعة وأقاموا نظامًا تعليميًا بديلًا، يسمونه "جمهورية التدريس التجريبية".