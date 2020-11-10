فن الحكي في مركز طلعت حرب الثقافي

ينظم مركز طلعت حرب الثقافي" بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الحادية عشر صباح غد الأربعاء لقاء ثقافي وحلقة لفن الحكي لتلاميذ المدارس، مع تطبيق الإجراءات الوقائية .

حيث تقدم زهراء سلامة مقدمة اللقاء قصة " بطولات جنود مصر في حرب أكتوبر 1973"، تحكي فيه بطولات الجيش المصري في حرب اكتوبر، وحكايات الجنود والضباط الذين شاركوا في الحرب، وقصة" الديك والثعلب" والذي توضح من خلالها حكاية الذئب الذي حاول أن يدخل مزرعة الطيور، وتكاتف كل الطيور ضد الذئب، والديك الذكي الذي يقود الجميع حتي تنتصر الطيور علي الذئب.