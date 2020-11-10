النمسا تضبط 40 يمينيا متطرفا متهما بنشر الكراهية عبر الإنترنت

اقتحمت قوات مكتب حماية الدستور ومكافحة الارهاب فى النمسا اليوم منازل عدد من المتطرفين اليمينيين في سبع ولايات اتحادية حيث تم استجواب 40 مشتبهاً بهم.



وقالت مصادر فى الأمن النمساوي اليوم الثلاثاء أن القوات بدأت فى الصباح تحركًا على مستوى النمسا من خلال مكتب حماية الدستور ضد المتطرفين اليمينيين الذين نشروا الكراهية عبر الانترنت في سبع ولايات اتحادية مشيرة الى أنه تم تنفيذ أحد عشر عملية تفتيش للمنازل بأمر من المدعي العام.



ولفتت المصادر إلى ضبط مواد تمجد فى النازية كما تم مصادرة الهواتف المحمولة وناقلات البيانات والأشياء المرتبطة بالجرائم الجنائية من 40 مشتبهًا بهم.



وذكرت المصادر، أن 14 شخصًا من بين 40 شخصًا كان بحوزتهم أسلحة بشكل قانوني، وأنه لا تزال التحقيقات مع المتهمين جارية وسوف يستغرق تقييم الهواتف المحمولة وقواعد البيانات المضبوطة وكذلك الوثائق والمواد الدعائية وقتًا طويلاً.