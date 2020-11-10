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حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: قلقون بشأن القمع السياسي في تنزانيا

الامم المتحدة - ارشيفية
الامم المتحدة - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 7:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 7:36 م
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن اعتقال وترهيب أعضاء المعارضة في تنزانيا، بعد الانتخابات العامة المتنازع عليها.

وجاء في بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليه، "إن الوضع المتوتر في البلاد لن يهدأ من خلال إسكات أولئك الذين يطعنون فى نتيجة الانتخابات، بل من خلال الحوار المشترك".

وأضافت باشليه "أحث السلطات التنزانية على احترام وتسهيل ممارسة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".

وأسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي جرت الشهر الماضي، عن منح الرئيس جون ماجوفولي نصرًا ساحقًا، لكن خصومه ادعوا حدوث تصرفات غير قانونية، ودعوا إلى تنظيم احتجاجات.

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