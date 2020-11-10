عمليات المنيا: إعادة فتح طريق «المنيا - رأس غارب»

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة المنيا عن فتح طريق المنيا- رأس غارب، والذي كان قد تم إغلاقه لإصلاحه بعد موجة من الطقس السيئ.



وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد قرر غلق طريق (المنيا / الكريمات)، «الصحراوي الشرقي» والمعروف إعلاميا بطريق الجيش، وذلك لإجراء إصلاحات به عقب تعرض أجزاء منه لتشققات بسبب مياه السيول، وأيضا للطقس غير المستقر، وما يصاحبه من غيوم وامطار.



وكلف المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمرور، بتغيير مسار الرحلات والسيارات إلى طريق الصعيد القديم.



ومن جانبه، صرح المهندس بهاء عبدالمنعم أبو بيه، رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بالمنيا، إنه تم إجراء أعمال الصيانة بطريق الشيخ فضل / رأس غارب، عقب تعرض أجزاء منه للانهيار، واستأنف الرحلات به عقب إنهاء الأعمال والتي استمرت 72 ساعة.