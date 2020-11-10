تداول 12 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 12 سفينة حاويات وبضائع عامة بالميناء، حيث استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات وبضائع عامة وغادرته سفينتا حاويات و6 سفن بضائع عامة.



وأوضح المركز - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن هناك قطارًا غادر الميناء بحمولة إجمالية تصل إلى 1297 طن قمح متجها إلى صوامع كفر الشيخ، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3 آلاف و716 شاحنة منها 481 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 36 ألفًا و695 طن بضائع عامة ؛ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115 ألفًا و191 طنًا ، وفي مخازن القطاع الخاص 30 ألفًا و159 طنًا.



وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 8800 طن وشملت 4.3 ألف طن ملح و2.5 ألف طن يوريا و2000 طن سوبر فوسفات، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 8083 طنًا وتضمنت 1090 طن خشب زان، و1833 طن صودا كربونات، و3 آلاف و454 طن فول و1706 أطنان ذرة.



وأشار المركز إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 215 حاوية مكافئة لتشمل خضروات (بطاطا - بامية - فاصوليا - ملوخية - خضار مشكل مجمد) وحاصلات زراعية (بصل - شطة حمرا - فول - ريحان - فلفل)، وفواكه (رمان - فراولة - أفوكادو) يتم تصديرها إلى دول (الإمارات - السعودية - سنغافورة - مالطا - هولندا - هونج كونج - اليابان - ألمانيا - سلوفينيا)، بينما بلغت الحاويات الواردة 406 حاويات مكافئة والحاويات الترانزيت 1307 حاويات مكافئة.