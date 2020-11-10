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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر قيام محتجين غاضبين في أرمينيا بالاعتداء بالضرب على رئيس البرلمان، في وسط العاصمة يريفان.

وجاء ذلك احتجاجًا على توقيع الحكومة على اتفاق وقف الحرب في قره باغ.