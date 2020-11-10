تركيا تُعين وزيرا جديدا للخزانة والمالية

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما بتعيين الوزير السابق "لطفي ألوان" ليكون وزيرا للخزانة والمالية خلفا لبراءت ألبيرق.

وجاء في المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية منتصف ليل الاثنين/الثلاثاء: "تم تعيين لطفي ألوان في منصب وزير الخزانة والمالية بعد طلب الوزير السابق ألبيرق الاستقالة والموافقة عليها"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأعلنت الرئاسة التركية يوم الاثنين، أنها وافقت على "طلب إعفاء من المنصب" تقدم به الوزير براءت ألبيرق "لأسباب صحية".

وخلال السنوات الماضية، شغل لطفي ألوان (مواليد 1962) عديدا من المناصب الرفيعة في حكومات سابقة، من بينها وزارة التنمية، ووزارة المواصلات والملاحة البحرية، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، حسب الأناضول.