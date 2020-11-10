خالد الصاوي: هناك موجة من التعصب الطبقي تجاه مطربي المهرجانات

الصاوي مدافعا عن مطربي المهرجانات: انت مشكلتك إيه معاهم؟

قال الفنان خالد الصاوي، إن هناك موجة من التعصب الطبقي تجاه مطربي «المهرجانات»، متسائلًا: «انت مشكلتك إيه معاهم؟».

وأضاف، في لقاء ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «التليفزيون المصري»، مساء الإثنين، أن نقابة المهن الموسيقية تسيء اختيار مغزى العداء إذا كانت المشكلة بالنسبة إليها متمثلة في الكلمات السيئة، متابعًا: «إذا كنت متضايق من الكلام فعلى مدار السنوات الماضية كان فيه كلام بايخ كتير»، حسب تعبيره.

واستنكر ما وصفه بالاحتكاك الذي لا داعي له، قائلًا: «فيه مزيكا معينة إحنا بنعاديها؟ ولا الشباب لازم يكونوا جايين من معهد؟.. الخناقة سخيفة بالنسبة للمستمعين، عاوز توصل لإيه؟ إيه المغزى؟ عاوز توصل لإيه؟ هل أنت في النقابة مطور للمهنة ولا تحمي حقوق أعضاء؟».

وأكد أنه ضد اختصاص النقابات الفنية بمنح التراخيص للأعضاء، معقبًا: «لازم يكون في إيدك حاجة تانية خالص.. حط ضوابط بس في الهامش، لأنك كده عندك تناقضات، لأنك بادي تصريح الراقصات الشرقية، انت موقفك مش واضح لأنك بتعمل دورين عكس بعض».

وأوضح أن النقابة يجب أن تحتوي الجميع، مضيفًا: «ما تسببوا العيال تاكل عيش.. اللي بيسمعوهم بره أكتر من اللي بيسمعوك»، في إشارة منه إلى هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية.