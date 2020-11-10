رئيس المجلس الأوروبي: نعرف أن القاهرة لها مصلحة في استقرار ليبيا

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن المجلس لديه علاقات جيدة ونشطة مع مصر، مضيفًا: «نعرف أن القاهرة لها مصلحة في استقرار ليبيا».

وأضاف ميشيل، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء الإثنين، أن المجلس يتعاون مع مصر، من أجل استقرار ليبيا، وبالتالي إيجاد حل مستدام للأزمة الليبية.

وعن اتفاقية التنقيب التركي شرق المتوسط بين أنقرة والوفاق، أوضح أن حل النزاعات الحدودية البحرية يتطلب اجتماع جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الجهود في هذا الشأن لم تؤت ثمارها، لذا فإن الاتحاد الأوروبي يشجع الدول للحل السلمي.

وأكد رفضه للأعمال التي لا تحترم السيادة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، معقبًا: «طالبت بعقد مؤتمر متعدد الأطراف قبل أشهر، حول شرق المتوسط، لأن هناك توترات عدة بين دول مختلفة في الإقليم».