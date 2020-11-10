أعلن رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجم، إن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال أكتوبر الماضي، وهو الشهر الثاني والعشرين لتطبيق «زيرو جمارك» على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغ نحو 5 مليارات و296 مليون جنيه، تم تحصيل مليار و633 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها.



جاء ذلك -وفقا لبيان ورد عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، في تقرير تلقاه وزير المالية الدكتور محمد معيط، تضمن الإشارة إلى الإفراج عن 17 ألفا و224 سيارة ملاكي بمختلف الموديلات بجمارك الإسكندرية، تبلغ قيمتها حوالي 4 مليارات و424 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم تحصيل نحو مليار و204 ملايين جنيه ضرائب ورسوم عنها.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن عددًا كبيرًا من سيارات الملاكي استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير، واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «الأفتا» خلال شهر أكتوبر الماضي؛ وتم إعفاؤها من سداد أكثر من مليار و756 مليون جنيه.

وأشار إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية، عن 687 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرارًا زراعيًا بقيمة 421 مليون جنيه خلال أكتوبر الماضي، وتم تحصيل 85 مليون جنيه ضرائب ورسوم عنها، واستفادت أيضا من الاتفاقيات سالفة الذكر؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو 37 مليون جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية أفرجت عن 681 رسالة قطع غيار سيارات خلال أكتوبر الماضي بقيمة بلغت 450 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية بقيمة نحو 80 مليون جنيه، واستفادت أيضا من نفس الاتفاقيات؛ ليتم إعفاؤها من سداد نحو 16 مليون جنيه.