تجديد حبس سائق توكتوك متهم بقتل زوجته في الإسكندرية

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "حسن ال." 32 عامًا، سائق "توكتوك"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته عمدا بسكين المطبخ، طعنا في الصدر والظهر، حتى فارقت الحياة؛ لشكه في سلوكها، والشروع في قتل ابنه الطفل، خنقًا، وإصابته بكدمات في الصدر والرقبة.

كانت نيابة ثان الرمل، بإشراف المستشار أشرف المغربي محامي عام نيابة المنتزه الكلية، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت إفادتها بتحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وصرحت بدفن جثمان المجني عليها، عقب تشريحها، ومدها بتقرير الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة.

كما قررت النيابة تسليم ابن المتهم، الطفل "مصطفى"، بشكل مؤقت لشقيقة والده، مع أخذ تعهد عليها بحسن رعايته، وكلفت خط نجدة الطفل باتخاذ كل ما يلزم قانونا نحوه، بعد فحص حالته، وإعداد تقرير مفصل للعرض عليها.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية اللواء سامي غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، بورود بلاغ يفيد بحضور شخص واعترف بقتل زوجته طعنًا بسكين المطبخ، حتى فارقت الحياة؛ لشكه في سلوكها، وذلك داخل محل سكنهما الكائن في شارع التعاون منطقة كوبري الناموس.