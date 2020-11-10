 موريتانيا: تسجيل 13 إصابات جديدة بفيروس كورونا والاجمالي يرتفع إلى 7833 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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موريتانيا: تسجيل 13 إصابات جديدة بفيروس كورونا والاجمالي يرتفع إلى 7833

كورونا موريتانيا
كورونا موريتانيا
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 5:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 5:28 ص

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشفاء 6 أشخاص.
وأشارت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية - إن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7833 حالة، فيما تم شفاء 7485 حالة، ووفاة 165 حالة.

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