موريتانيا: تسجيل 13 إصابات جديدة بفيروس كورونا والاجمالي يرتفع إلى 7833

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أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشفاء 6 أشخاص. وأشارت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة الموريتانية - إن إجمالي الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7833 حالة، فيما تم شفاء 7485 حالة، ووفاة 165 حالة.