الائتلاف الحاكم في ماليزيا يعيّن مديرا للانتخابات في إشارة إلى اقتراع مبكر

في أحدث مؤشر على احتمال إجراء انتخابات مبكرة في ماليزيا، تم تعيين وزير التجارة والصناعة عزمين علي مديرا جديدا لشؤون الانتخابات من قبل الائتلاف الحاكم اليوم الثلاثاء.

وبحسب بيان صادر عن حمزة زين الدين، الأمين العام لتحالف بريكاتان ناشيونال (التحالف الوطني)، "تم الاتفاق بالاجماع" على أن يقود عزمين "إعداد آلية الانتخابات (الخاصة بالتحالف)".

وعين حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" – وهو أكبر حزب في الائتلاف الحاكم - الأسبوع الماضي المدير الخاص به للانتخابات بعدما قال إنه يريد انتخابات مبكرة بمجرد انحسار جائحة كورونا.

ويبدو أن حزب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" قد تراجع عن دعمه لرئيس الوزراء محي الدين ياسين، حيث ألمح زعماؤه إلى أنهم قد يدعمون زعيم المعارضة أنور إبراهيم عوضا عنه.

وقال أنور في سبتمبر الماضي إن أغلبية "هائلة" من أعضاء البرلمان أيدت توليه تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يأمل في إثباته عبر تصويت برلماني.

وقدمت حكومة محي الدين الأسبوع الماضي موازنة ضخمة بقيمة 80 مليار دولار لعام 2021، يناقشها النواب قبل تصويت برلماني، قد يشهد سقوط الحكومة حال رفضها.