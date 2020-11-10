بيونتك الألمانية تسجل خسائر خلال الربع الثالث بسبب تكاليف تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا

أعلنت شركة الأدوية الألمانية بيونتك، اليوم الثلاثاء، تسجيل خسائر كبيرة خلال الربع الثالث من العام الحالي وذلك بعد يوم واحد من إعلان شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر نجاح اللقاح الذي تطورانه معا في تحقيق حماية من فيروس كورونا المستجد بنسبة 90 في المئة.



وذكرت الشركة الموجود مقرها في مدينة ماينز الألمانية أنها سجلت خلال الربع الثالث من العام الحالي خسائر صافية بقيمة 210 ملايين يورو (248 مليون دولار) مقابل خسائر قدرها 1ر30 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وصل إجمالي صافي خسائر الشركة 7ر351 مليون يورو مقابل خسائر قدرها 9ر120 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



وتعود هذه الخسائر الكبيرة خلال العام الحالي بشكل أساسي إلى تكاليف الأبحاث والتطوير لإنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد والتي بلغت 7ر227 مليون يورو خلال تلك الفترة.



وقالت الشركة في بيان إن "الزيادة (في الخسائر) تعود بشكل أساسي إلى زيادة نفقات تطوير برنامجنا بي.إن.تي162 وهو برنامجنا لتطوير لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19".



يذكر أن شركة بيونتك تركز في الظروف الطبيعية على تطوير أدوية مناعية لمرضى السرطان اعتمادا على جزيئات الحامض النووي الريبي الذي يحفز إنتاج البروتينات في الخلايا.



وفي منتصف يناير الماضي أطلقت الشركة برنامجا لتطوير لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد.