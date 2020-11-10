الصين تؤكد أهمية استئناف مفاوضات منطقة التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أن التعاون في مجال اللقاحات أصبح من أبرز مجالات التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية استئناف المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في أمن البيانات والبناء المشترك لمشروعات الحزام والطريق.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية الصيني خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري المشترك بين الصين ومجلس التعاون الخليجي عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) في وقت متأخر من مساء أمس بتوقيت بكين، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء.

وأضاف وانغ أن أول تجارب سريرية في المرحلة الثالثة على مستوى العالم للقاح (كوفيد-19)، التي تجريها الصين مع الإمارات والبحرين، تتقدم بثبات وفعالية مع تطعيم 44 ألف شخص، وأن الصين تولي أهمية كبيرة وترغب في الاستجابة بفعالية لحاجات سكان المنطقة من اللقاحات، وتتخذ إجراءات ملموسة من أجل تعزيز بناء مجتمع صحة للبشرية بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد أن بلاده ستواصل دعم دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على أمنها السياسي واستقرارها الاجتماعي، واتباع مسار التنمية المستقلة.

ولفت وانغ إلى أهمية إعادة البناء الاقتصادي في مرحلة ما بعد تفشي جائحة (كورونا) في ظل فرضية الوقاية الفعالة من المرض والسيطرة عليه، واستئناف المفاوضات حول منطقة التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي وتعزيز التعاون في أمن البيانات والبناء المشترك لمشروعات الحزام والطريق المهمة، وتكثيف التبادلات الشعبية بين الجانبين.