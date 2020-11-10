فرنسا تطالب بضمانات من أجل الأرمن في ناجورنو كاراباخ

قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تريد العمل على الفور من أجل التوصل لتسوية سياسية طويلة الأمد تمكِّن السكان الأرمن من البقاء في منطقة ناجورنو كاراباخ.



وذكرت الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزية) أن باريس تواصل المحادثات مع روسيا "للتوصل إلى اتفاق دائم يحفظ مصالح أرمينيا ويحترمها".



وتترأس فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، بشكل مشترك، مجموعة مينسك التي تسعى لحل الصراع الدائر في ناجورنو كاراباخ منذ تسعينيات القرن الماضي.



وأفاد قصر الإليزيه بأن فرنسا ملتزمة بضمان أن أي اتفاق يعطي الشعب الأرميني "ضمانات قوية بشأن السكان المدنيين وأمنهم وتطلعاتهم"، وكذلك ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.



كما قال إنه ينبغي على الداعم الرئيسي لأذربيجان، في إشارة إلى تركيا تركيا، أن "تضع حدا لاستفزازاتها" و"لا تفعل شيئا للتنازل عن إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم يجري التفاوض عليه بين الأطراف في إطار مجموعة مينسك".