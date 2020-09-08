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تراجع أرباح كاسيو كمبيوتر خلال النصف الأول

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 10:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 10:20 ص

أعلنت شركة الإلكترونيات اليابانية كاسيو كمبيوتر، اليوم الثلاثاء، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي بسبب تراجع المبيعات.

 

وذكرت الشركة أن أرباحها القابلة للتوزيع خلال النصف الأول من العام المالي حتى 30 سبتمبر الماضي بلغت 5.22 مليار ين بما يعادل 21.53 ين لكل سهم مقابل 12.7 مليار ين بما يعادل 52.12 ين لكل سهم خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة نفسها إلى 103.9 مليار ين مقابل 145.8 مليار ين خلال النصف الأول من العام المالي الماضي.

 


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