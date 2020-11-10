 محافظ مطروح يوجه بإصلاح هبوط أرضي بمدخل مدينة مطروح - بوابة الشروق
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محافظ مطروح يوجه بإصلاح هبوط أرضي بمدخل مدينة مطروح

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 3:31 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 - 3:31 ص

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء اليوم الإثنين، بتفقد شارع ١٥ بمنطقة الكيلو 2 شرق مدينة مرسى مطروح، فور ورود استغاثة من سكان المنطقة بحدوث هبوط أرضى بالمنطقة من تداعيات هطول الأمطار الغزيرة والسيول على مدار اليومين الماضيين.

ووجه المحافظ بسرعة ردم و إصلاح الهبوط بالشارع الرئيسى والشوارع الجانبية بالمنطقة، وتسويتها و إعادة الشئ لأصله، بعد الانتهاء من أعمال حفر الصرف الصحى بالمنطقة ، كما شدد على سرعة شفط مياه الأمطار المتراكمة بالمنطقة، لتيسير حركة السير للمواطنين.

رافق المحافظ خلال جولته التفقدية ، رضا جاب الله رئيس مركز مدينة مرسى مطروح، والمهندس أحمد نصر رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى بالمحافظة،والمهندس ابراهيم خالد مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.

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