قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع، معقبًا: «أصبح لدينا احتياطي محترم يصل إلى أكثر من 25%، إضافة إلى تطوير الشبكات».

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الإثنين، أنه يتم صرف المليارات، لتوصيل الكهرباء إلى جميع الأماكن، وخصوصًا الصعيد والدلتا وسيناء والوادي الجديد.

وأشار إلى أن هناك طفرة كبيرة في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيدًا بدخول الاستثمار والقطاع الخاص في هذا المجال.

وأوضح أن هناك أكثر من 2 مليار دولار استثمار مباشر وخاص دخلت في مشروع المحطة الشمسية في أسوان، فضلًا عن المشروعات الأخرى في خليج السويس وكوم أمبو.

ولفت إلى أن مصر تعمل على الربط مع الدول الجوار في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية هذا المخطط، الذي يقدره العالم أجمع.