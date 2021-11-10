وزير القوى العاملة يشهد حفل تخريج 120 متدربا ومتدربة على الخدمات الفندقية

سعفان: 50% من الخريجين إناثا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة





شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان حفل تخرج 120 متدربًا على التدريب الفندقي من الذكور والإناث.

ويأتي ذلك في إطار التعاون والشراكة بين وزارة القوي العاملة ومجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وأفريقيا "سيتي ستارز"، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بينهما، والذي يهدف إلى إعداد الشباب وتأهيلهم وإعدادهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل في مجال السياحة والفنادق لتحقيق رؤية مصر 2030، وتوفير فرص عمل لائقة لهم للحد من معدلات البطالة من خلال تدريبهم على الأقسام الفندقية: "المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلي ، والاستقبال".

جاء ذلك بحضور، ديتر فرانكي مدير عام مجموعة إنتركونتيننتال، ونصر فضالي مدير إدارة الموارد البشرية بالفندق، والدكتور محمد هاني، مدير الدراسات الفندقية بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، والدكتور مصطفى الزغل رئيس مجلس إدارة معهد سيناء للسياحة والفنادق، والدكتورة نشوى طلعت نائب رئيس مجلس إدارة معهد الألسن للسياحة والفندقة، ومنال عبد العزيز مدير عام إدارة التنمية البشرية بوزارة القوى العاملة ورئيس وحدة التدريب والتثقيف بوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأعرب وزير القوى العاملة عن سعادته لحضوره هذا الحفل خاصة وأن نسبة المتدربات من الإناث حوالي 50%، مما يعكس اهتمام الدولة بالمرأة والذي تبلور في إنشاء وزارة القوى العاملة وحدة المساواة بين الجنسين في العمل وتمكين المرأة اقتصادياً ويتبعها 27 وحدة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وأشار إلى أن المرأة المصرية خلال الفترة الحالية أصبحت في قلب الدولة، ويتضح ذلك من خلال تولي المرأة المصرية لمناصب قيادية وسياسية بالدولة.

وتقدم الوزير، بالشكر لكل الأساتذة والخبراء المتخصصين في هذا المجال على حضورهم هذا الحفل، وكذلك إدارة الفندق على الاستمرارية في التدريب، وتخريج دفعات أجيال وراء أجيال خاصة، وأن مصر تتميز بالسياحة باعتبارها من القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومي .

ووجه سعفان، النصيحة للشباب من الخريجين بأنه يجب أن يتحلوا بالإخلاص في العمل وبذل المزيد من الجهد في العمل والالتزام بواجباتهم مما يحقق لهم التميز في العمل، متمنياً لهم كل التوفيق في الحياة العملية، مؤكداً أن الوزارة ستقدم كل الدعم لهم في توفير فرص عمل لائقة بهذا المجال.

من جانبه تقدم ناصر فضالي، بالشكر لوزير القوى العاملة على حضوره الحفل ودعمه للشباب، وأثنى على مجموعة الشباب الخريجين من البرنامج التدريبي واعتبرها أفضل الدفعات التي تخرجت من الفندق، وامتد الشكر لأهالي الطلبة على المجهود الذي بذلوه مع أبنائهم.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع وزارة القوى العاملة بمجال التدريب وتمكين المرأة مما يسهم في توفير حياة كريمة، وتخريج أجيال قادرة على بناء الجمهورية الجديدة.