رئيس مدينة سمالوط يؤكد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد أحمد راشد مهدى، رئيس مركز ومدينة سمالوط، اجتماع المجلس التنفيذي بمديري الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، بحضور حلمى فاروق فواد والدكتور خلف ممدوح نواب رئيس المركز، محمد عطية فؤاد سكرتير عام المركز؛ وذلك لمتابعة سير العمل بها، وحث مديري الإدارات على استمرار العمل الجاد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الدكتور خلف ممدوح التونى نائب رئيس المركز، أهمية سرعة تنفيذ المشروعات المُدرجة بالخطة الاستثمارية للمركز طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع متابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع أهمية رفع تقارير مفصلة بما تم تنفيذه في الخطة بكل مركز ومعدلات الأداء، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تمس حياة المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.



وأشار خلال الاجتماع، إلى استمرار قيام إدارة قسم النظافة بالعمل اليومي في رفع القمامة والمخلفات من الشوارع، ونقاط تجميع القمامة بمعاونة معدات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة واستمرار حملات الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وذلك للارتقاء بمنظومتي النظافة والإنارة .

وكان رئيس المركز والمدينة قد واصل جولاته الميدانية والمستمرة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية حيث أجرى جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ الأعمال ومعدلات ونسب التنفيذ بقرية شوشة وحى شرق وحى شمال سمالوط .