 التعليم: مادة المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي تكسب الطالب مهارة حل المشكلات - بوابة الشروق
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التعليم: مادة المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي تكسب الطالب مهارة حل المشكلات

نيفين أشرف
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 12:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 12:36 م

قالت وزارة التربية والتعليم، إن من المهارات الحياتية التي يهدف التعليم المصري الجديد "2.0" لبنائها في الطلاب مهارة حل المشكلات التي تم تطبيقها في مادة المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي.

وأضافت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ذلك يتم عن طريق وضع خطوات لحل المشكلات وهي تحديد المشكلة ثم التفكير في أكثر من حل ثم تحديد الإيجابيات والسلبيات وأخيرا اختيار الحل الأمثل.

وأكدت أنه كان من الضروري في مناهج تعليم 2.0، الانتقال إلى مناهج قائمة على المهارات، وتم تحديد ثلاث أساسيات لبناء هذه المناهج وهي: المهارات الحياتية والقيم الداعمة لهذه المهارات والقضايا التي يواجهها المتعلم محليا وعالميا ليكون الخريج متعلم مفكر مبدع، مستمرا في التعليم ولديه قدرات تنافسية ومؤمن بقيم العمل.

 


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