تقيم دار الشروق، ندوة لمناقشة كتاب «ذراع ثقيل فوق كتفي» للكاتبة رانية حسين أمين، الاثنين المقبل الموافق 15 نوفمبر، في تمام الساعة الخامسة مساءا، وذلك في مكبة مصر الجديدة العامة.

جاء في الكتاب؛ «ومرة أخرى شَعَرْتُ بذراع سميحة الثقيل فوق كتفي.. أردت أن أزيحه بعيدًا ولكنني سَكَتُّ.. أشعر بأنني أختنق عندما تفعل ذلك. اليوم كنت مُتْعَبة وغير قادرة على التعبير عن رغبتي في التحرر من هذا الذراع الخانق، ولكن غدًا لن أسمح لها بوضعه هكذا.. نعم، غدًا سوف أقول لها ذلك».

يتناول الكتاب علاقة صداقة بين فتاتين، «سماح وسميحة»، تنتقلان من مدرسة حكومية لمدرسة دولية لتفوقهما وحصولهما على المراكز الأولى في شهادة الإعدادية على مستوى الجمهورية، ثم تواجه الفتاتان صعوبات كبيرة لتواجدهما وسط أطفال يختلفون عنهما تماما ولا يتقبلونهما وسطهم.

رانيا حسين أمين، مؤلفة كتب أطفال ورسامة مصرية، ولدت عام 1965، بدأت موهبتها في الرسم في عمر التاسعة، وفي سن السادسة عشر استخدمت الفحم في الرسم وتعلمت رسم الظلال، وبعد إتمامها للتعليم الأساسي، درست علم النفس في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبعد تخرجها التحقت بكلية الفنون الجميلة بالقسم الحر، ثم سافرت إلى فلورنس لأدرسة الرسم، واشتركت في بعض المعارض الجماعية هناك.

وقد شاركت ككاتب ورسام في العديد من ورش العمل، ودورات في الفن والسينما والرسوم المتحركة وعملت في تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. وشاركت في العديد من المعارض الفنية، وبعد الثورة عملت على توجيه رسالة إلى الاطفال من خلال قصصها بضرورة مواجهة الظلم وبعدم قبول الاوضاع الخاطئه وبأن عليهم محاولة تغيير هذه الاوضاع في بدايتها.