كشفت دراسة حديثة أهمية النوم في العاشرة ليلًا، مؤكدة أن ذلك التوقيت يعد ساعة ذهبية للحفاظ على صحة القلب والشرايين، كما أن النوم في تلك الساعة احتمالات الإصابة بالذبحات الصدرية والسكتات الدماغية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الدراسة التي أجريت بجامعة إكسيتر تضمنت 88 ألف شخص بين العقد الرابع والثامن من العمر، وتتبعتهم لأسبوع مع معرفة التاريخ المرضي لهم على مدار 5 سنوات.

وبعد تحليل البيانات أظهرت الدراسة، أن النوم في الـ10 مساء يقلل احتمالات الذبحة الصدرية بـ25% بينما يزيد النوم مبكرا عن تلك الساعة في احتمالية حدوثها، وكذلك يؤدي النوم في تمام الساعة 11 ليلا لرفع احتمالية الإصابة بـ 12%.

وشددت الدراسة، على أن الخطر الأكبر يكمن في النوم بعد منتصف الليل إذ كانت الاحتمالات الأعلى للإصابة.

ويقول الدكتور ديفيد بلان مشرف الدراسة، إن النوم بعد منتصف الليل يحرم الجسم من الكم الكافي من أشعة الشمس بينما يؤدي النوم المبكر، عن الساعة الذهبية في إفساد الساعة البيلوجية للجسم.

وبينت الدراسة أيضا أن السيدات أكثر تأثرا من الرجال بالساعة البيلوجية في النوم بسبب الاضطرابات الهرمونية الأعلى لدى السيدات.

وبحسب الدراسات السابقة فإن الإنسان يحتاج إلى من 6 لـ7 ساعات من النوم في كل ليلة.