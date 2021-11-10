أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء زيادة فى قسم الطعام والمشروبات بنسبة 13.7% نتيجة لزيادة لنتيجة زيادة أسعار مجموعة الخضراوات 22.8%، ومجموعة اللحوم والدواجن 18.9%، ومجموعة الزيوت والدهون 18.6%، والفاكهة 16.4%، والألبان والجبن والبيض 11.1%، والمنتجات الغذائية الأخرى 5.5%، والحبوب والخبز 5.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 5%، والأسماك والمأكولات البحرية 3.5%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية 1.7%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو 0.5%.

وارتفع معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر أكتوبر الماضي، إلى 7.3% مقابل 4.6% لنفس الشهـر من العام السابق، كما ارتفع معدل التضخم الشهري في أكتوبر، 1.7% عن سبتمبر السابق، بسبب زيادة أسعار مجموعة الطعام والتعليم، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر اليوم.

أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) فى تقرير لها الاسبوع الماضي أن مؤشر الأسعار العالمية للأغذية، قد قفز إلى ذروة جديدة في شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو من 2011.

وأوضحت المنظمة -في تقريرها الشهري أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع التغييرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية، بلغ 133.2 نقطة في أكتوبر، بزيادة 3% مقارنة بشهر سبتمبر، ومواصلاً ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي.