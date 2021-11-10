التقرير الطبي يحسم مشاركة بانون مع منتخب الرديف المغربي أمام البحرين وسنغافورة

قالت تقارير صحفية مغربية أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدر بانون يخضع لكشف طبي من جانب طبيب المنتخب المغربي للرديف من أجل تحديد موقفه من المشاركة مع المنتخب في الفترة المقبلة.

وأشارات التقاير إلى أن حسين عموتة المدير الفني للمنتخب الرديف المغربي ينتظر التقرير الطبي بعد إصابة اللاعب في مباراة فريقه الأخيرة أمام الزمالك في الدوري المحلي والتي أنتهت بفوز الأهلي بخماسية مقابل 3 أهداف للزمالك.

وأضاف التقرير أن منتخب الرديف المغربي يستعد للسفر إلى البحرين من أجل خوض مباراتين وديتين مع منتخب البحرين يوم 12 نوفمبر الجاري ومنتخب سنغافورة يوم 16 من الشهر ذاته.

وصرح عموتة لـ11 لاعب محترف خارج المغرب بالتوجه إلى البحرين مباشرة دون التوجه للمغرب ولكنه قرر خضوع بانون للكشف الطبي قبل السفر إلى المنامة.

وسيكون منتخب الرديف المغربي هو المشارك في كأس العرب والتي ستقام في قطر في الفترة 30 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.