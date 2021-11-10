الزمالك: هناك حدث أحبط اللاعبين ليلة مباراة القمة

أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك أن لاعبي الفريق تعرضوا للإحباط قبل حوالي 24 ساعة من مباراة القمة أمام الأهلي.

وقال جبريل في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك شيء حدث ليلة مباراة القمة، ووصل للاعبين وجعلهم يشعرون بالإحباط ويخرجون عن تركيزهم".

وأضاف: "لا أستطيع الإفصاح عن هذا الشيء في الوقت الحالي، فمباراة القمة انتهت والأهلي حصل على النقاط ومن الطبيعي أن نشعر بالحزن بسبب هذه الخسارة".

وواصل طارق جبريل تصريحاته قائلًا: " لم يتوقع أحد نتيجة مباراة القمة، فمن حق الأهلي وجمهوره الاحتفال بالفوز بالقمة وهذا أمر طبيعي ومنطقي، وعلى الزمالك أن يعيد حساباته ويدرس أسباب الخسارة".

وتابع: "الإدارة ستجلس مع كارتيرون للحديث عن أسباب خسارة القمة ولكن لن يصل الأمر إلى التحقيق بالتأكيد، برشلونة خسر بثمانية أهداف أمام بايرن ميونيخ ولم يتم التحقيق مع المدرب".

وأتم طارق جبريل قائلًا: "كان هناك حديث عن إضافة عنصر جديد لجهاز كارتيرون ولكن لن نفرض على المدرب أي شيء وبعد المناقشة معه من الممكن أن يحدث ذلك".

يُذكر أن الزمالك كان قد خسر أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جرت يوم الجمعة الماضية ضمن منافسات الدوري العام.