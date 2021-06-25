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أعداد جريدة الشروق
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يحمل جنسية أجنبية.. إصابة شخص صدمته سيارة بالشيخ زايد

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 1:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 1:31 ص

أصيب شخص يحمل جنسية دولة إريتريا، بكسور وارتجاج، إثر اصطدام سيارة به أثناء عبوره الطريق أمام داندي مول بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

وتلقي الرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة أول الشيخ زايد، إشارة من المستشفي تفيد باستقبال "تسيفت ياماني" 17 عام، يحمل جنسية دولة إريتريا مصاب بكسور مفتوحة في الساعدين وارتجاج وادعاء اصطدام سيارة به أمام داندي مول بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء محاولة المصاب عبور الطريق صدمته سيارة مسرعه مما تسبب في إصابته.

وتحفظت القوات على قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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