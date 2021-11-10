أعلن أحمد عبد الرازق المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، تلقي نحو 34 ألف طلب لإحلال سيارات حتى الآن، تشمل سيارات تاكسي وميكرباص وملاكي ضمن المبادرة، موضحًا أنه تم إحلال ثمانية آلاف سيارة بالفعل، أغلبها سيارات ملاكي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء الثلاثاء، إنَّ ارتفاع أسعار السيارات ضمن المبادرة له أسباب عالمية، ويعود ذلك لارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الرقائق الإلكترونية وهي مكونات رئيسية في المنظومة.

وأضاف: "نقدم سيارات منتجة محليًّا بمكون محلي 45%، وهذا معناه أن نحو 50% يتم اسيتراد بالخارج بما يؤثر على الأسعار".

وأشار إلى أنَّ هناك عددًا من شركات الإنتاج المشاركة في المبادرة طلبت رفع الأسعار، وقدمت الأسباب المؤدية لذلك.

وأكّد أن الأسعار في المبادرة لا تزال أقل من الأسعار في السوق العالمية، لافتًا إلى أنَّه يتم تسليم 1200 سيارة كل شهر رغم أزمة صناعة السيارات.

وأفاد بأنّ الشركات العالمية رحَّبت بالمبادرة لأنها فتحت لها أسواقًا جديدة، وتابع: "بعض الشركات فكرت في إنشاء مصانع في مصر لكنها أجلت خططها بسبب الأزمة العالمية".