محمد الأحمر: أطمح في تتويج سيدات يد الزمالك بالبطولات

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محمد الأحمر مدرب يد سيدات الزمالك.. العاشق للكيان.. نجل مصطفي الأحمر وشقيق أحمد الأحمر كبير هدافي الزمالك والمنتخب.. وشقيقته هي نيرة الأحمر مذيعة قناة الزمالك.. أسرة يجري به عشق الكيان مثل ماء النهر .. تحدث للموقع الرسمي للزمالك عن طموحاته وأحلامه وآراء أفصح عنها في الحوار التالي..

* ما هو طموحك مع الفريق ؟

طموحي هو الوصول لابعد مايمكن تحقيقه من بطولات مختلفة.

*هل تجد تدريب الفتيات أفضل أم الرجال؟

لكل منهما مميزات ولكن الوصول مع سيدات الزمالك لابعد مايكون هو الأفضل لان رجال يد الزمالك حققوا كل شيءٍ .

*ما الصعوبات التي واجهتك خلال تدريب الفريق؟

كل ماهو جديد يكون غريبا ولكن التأقلم هو ما يجعل كل شي بسيطا.

*منذ متي تدرب فريق السيدات؟

البداية مع سيدات الزمالك كانت في هذه السنة وهي ليست السنة الاولي لي بالتدريب .

*من افضل لاعبات فريقك؟

جميع اللاعبات مميزات ولكن الأفضل فنيا سهيلة خالد ودنيا عاشور وبسمة مدحت وياسمين صلاح ونورهان اشرف ونورهان علي .

*ما هو طموحك الموسم الحالي مع لاعبات اليد؟

الوصول لبطولة إفريقيا والدوري المصري وكأس مصر .

*هل تلقيت عروضا بالدوري المصري؟

لا أحب العمل خارج نادي الزمالك فكانت به الطفولة والشباب وسوف تكون به الشيخوخة.

*كيف بدأت حب لعبة اليد؟

منذ عام ١٩٩٤ وانا امارس كرة اليد فهي لعبة ذات تاريخ كبير في مصر ومن علمنا هذه اللعبة كثير من المدربين ، الذين لهم كل التقدير والاحترام ولكن من اعطانا حب اللعبة ، هو ابي الذي كان دائما يأتي بنا إلى النادي لممارسة كرة اليد.

*هل تدرس التدريب بالدوري الخليجي ؟

لا احب العمل بالخليج واحب العمل مع لاعبي بلادي لأنهم الافضل دائما .

*هل يحتاج الفريق تدعيمات؟

لا يحتاج الفريق تدعيمات لان لدينا لاعبات واعدت وفي العام القادم سيكون لدينا افضل فريق في مصر.

*كيف تستغل فترة الراحة مع الاسرة؟

احرص دائما أن أكون مع ابني وابنتي وزوجتي فهم اعز ما املك.

*رسالتك للاعبات فريقك؟

سوف نظل دائما معكن واطالبكن بتقديم الكثير فأنتن من يحمل شعار النادي الذي نحبه ، ويعشقه الملايين ، وانتن جديرات بهذه الثقة.

*رسالة لجمهور الزمالك؟

جمهور الزمالك العظيم هو صانع كل النجوم ونحن نريد دائما ان نسعده ونتمني ان نكون عند حسن ظنه.

*هل تنوي تدريب فريق الشباب مرة أخرى ؟

لقد دربت الكثير من الرجال والشباب والبراعم ومن المؤكد ان يأتي تدريب الشباب مرة أخرى.