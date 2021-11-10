جامعة العريش تعلن مسابقة عن كيفية التخلص الآمن من النفايات

نظمت كلية العلوم بجامعة العريش في شمال سيناء، ورشة عمل بعنوان "مخاطر الأكياس البلاستيكية"، بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة، وعميدة الكلية، والوكلاء، وأساتذة كلية العلوم، وطلاب الكلية.

كانت الورشة تدور حول خطورة استخدام الأكياس البلاستيكية على حياة الإنسان وطرق إعادة تدوير البلاستيك والاستفادة منها واستخدام البدائل.

وأشارت الندوة إلى أن أفضل أنواع البلاستيك هو رقم (7)، أما رقم (3) ورقم (1) هما أخطر أنواع البلاستيك، وأن رقم (5) يعتبر النوع الآمن من البلاستيك، كما تطرقت إلى إنتاج البدائل الطبيعية والحيوية والآمنة على المستهلك والبيئة.

وأعلن رئيس الجامعة عن مسابقة علمية بين الطلاب عن كيفية التخلص الآمن من المخلفات والنفايات وتحويلها إلى منتجات صديقة للبيئة لها قيمة اقتصادية وحيوية، وسيتم تشكيل لجنة لاستقبال مشاريع الطلاب واختیار أفضل مشروع تطبیقى، وستتولى الجامعة تمويل تنفيذه ورصد مكافأة للطالب مقدم المشروع كوسيلة لتحفيز الطلاب على التميز والاختراع والمشاركة الفعالة في حل مشاكل البيئة.