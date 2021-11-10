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تقارير .. مدرب المغرب يمنح بنشرقي فرصة أكبر مع المنتخب

كريم صلاح
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 11:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 11:21 م

 أستقر البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني للمنتخب المغربي على منح الفرصة لاشرف بنشرقي لاعب الزمالك في مباراتي السودان وغينيا في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقالت تقارير مغربية أن المدرب رفض إنضمام بنشرقي للمنتخب الرديف لرغبته في منح اللاعب فرصة المشاركة في المباريات المقبلة بعد أن كان بديلًا في مباريات المنتخب الأخيرة.

وأضافت التقارير أن المدرب يسعى للاستقرار على القائمة التي ستخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وأوضحت أن المدرب معجب بمستوى اللاعب سواء مع فريقه الزمالك أو خلال الفترة التي يتواجد فيها بصحبة المنتخب المغربي وهو ما جعله يستقر على منحه الفرصة للظهور بشكل أكبر خلال المباراتين المقبلتين.

وينتهي عقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وسط تكهنات برحيل المغربي إلى أحد الدوريات الخليجية في الفترة المقبلة.

 

 


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