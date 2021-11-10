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السيسي: العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري مع تنزانيا

السيسي ورئيس تنزانيا
السيسي ورئيس تنزانيا
أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 3:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 3:45 م

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته الثنائية مع نظيرته التنزانية سامية حسن شهدت التوافق على أهمية الاستغلال الأمثل للقدرات المشتركة من أجل خدمة مصالح البلدين.

وأشار خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، إلى العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري، معبّرًا عن أمله في أن يشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة ليرتقي بمستوى العلاقات المشتركة.

وأشار إلى أنّ تم بحث آليات زيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا وسبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية للوجود في السوق التنزاني.

وأكّد الاهتمام المتنامي من سوق الأعمال المصري بالاستثمار في السوق التنزاني في ضوء النجاحات التي حققتها الشركات الموجودة هناك.

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