كشفت شروق العقدة، الفتاة التي ربط بينها البعض وبين مسلسل زي القمر وأكدوا أنها البطلة الحقيقية للمسلسل وأنه يجسد قصة حياتها الشخصية، حقيقة تجسيد المسلسل لقصتها الحقيقية.

وقالت شروق في مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" على قناة "صدى البلد 2"، إنّها فوجئت بعرض المسلسل وربط البعض أحداث المسلسل بحياتها ولكن الحقيقة بعد متابعتها المسلسل أنه لا يجسد حياتها الشخصية كما يقال.

وأضافت أن المسلسل به بعض التفاصيل الصغيرة المتشابهة مع مواقف حدثت لها بالفعل ولكن بالمجمل فما شاهدته لا علاقة له بحياتها.

وأوضحت أن المسلسل جيد وكانت تتمنى أن يستمر 30 حلقة فهو مسلسل جيد وأظهر نواحي الحياة والتنمر بأي شخص يمتلك شيء مختلف في وجهه.

وأكدت شروق أنها عاشت العديد من المراحل من الطفولة حتى الآن كانت تسعى لتسليط الضوء عليها بشكل أكبر، نافية وجود تواصل أيا من صناع المسلسل معها قبل التصوير أو حاليا.

