لو جريت: بنزيما مستمر مع المنتخب حتى لو ثبتت إدانته في قضية الابتزاز

لن يتم إقصاء المهاجم الدولي كريم بنزيما من المنتخب الفرنسي حتى لو صدر حكم يدينه في قضية الشريط الجنسي، وفق ما أعلنه نويل لو جريت رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وقال لو جريت في مقابلة نشرت الأربعاء في صحيفة "لو باريزيان" إن أي قرار بشأن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم إلى صفوف المنتخب الوطني هو بيد المدرب ديدييه ديشان وحده.

واستُبعد بنزيمة من منتحب "الديوك" قرابة خمس سنوات قبل استدعائه في مايو الفائت بعد اتهامه بالتورط في محاولة ابتزاز لزميله السابق ماتيو فالبوينا بشريط جنسي.

وسيصدر الحكم في هذه القضية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

قال لو جريت في هذا الصدد "سيكون المدرب الشخص الوحيد الذي يختار اللاعبين ولن يتم استبعاد بنزيمة في حال إصدار حكم يدينه (...) الامر متعلق بديدييه لاتخاذ القرارات المتعلقة بالرياضة".

من المتوقع أن يشارك بنزيما مع منتخب بلاده ضد كازاخستان في باريس السبت ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر.

طالبت النيابة العامة في فرساي الشهر الفائت بالسجن لمدة عشرة أشهر مع وقف التنفيذ ضد بنزيمة فيما اعتبر محاموه أن الادعاء فشل في تقديم أدلة لإدانة النجم بالتواطؤ في الابتزاز.