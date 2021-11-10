 الصين تستورد 13 مليون برميل نفط من إيران خلال الشهر الماضي - بوابة الشروق
الأربعاء 10 نوفمبر 2021 9:31 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار نادي الزمالك بشأن شكوى جمهور الأهلي ومعلق مباراة القمة؟

النتـائـج تصويت

الصين تستورد 13 مليون برميل نفط من إيران خلال الشهر الماضي

د ب ا
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 9:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 9:14 ص

أظهرت بيانات تجارية أن الصين استوردت خلال أكتوبر الماضي حوالي 13 مليون برميل من النفط الإيراني الذي كان مخزنا في ناقلات نفط أمام سواحل الصين وسنغافورة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن هذه الكميات أقل من الكميات المسجلة في الشهور السابقة بسبب تأخير حصص الاستيراد لشركات التكرير الصينية الخاصة، بحسب ما قالته إيما لي المحللة الاقتصادية في شركة فورتيكسا الموجود مقرها في سنغافورة.

يذكر أن واردات الصين من النفط الخام خلال الشهر الماضي كانت الأقل منذ ثلاث سنوات.

وصدرت إيران خلال سبتمبر الماضي 9ر16 مليون برميل نفط خام إلى الصين، وخلال أغسطس الماضي 7ر19 مليون برميل بحسب بيانات شركة فورتيكسا.

في الوقت نفسه فإن إجمالي حمولة ناقلات النفط الواقفة قبالة السواحل الصينية الآن تراجع إلى أقل من 28 مليون برميل مقابل أكثر من 51 مليون برميل يوم 15 أكتوبر الماضي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك