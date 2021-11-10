الصين تستورد 13 مليون برميل نفط من إيران خلال الشهر الماضي

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أظهرت بيانات تجارية أن الصين استوردت خلال أكتوبر الماضي حوالي 13 مليون برميل من النفط الإيراني الذي كان مخزنا في ناقلات نفط أمام سواحل الصين وسنغافورة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن هذه الكميات أقل من الكميات المسجلة في الشهور السابقة بسبب تأخير حصص الاستيراد لشركات التكرير الصينية الخاصة، بحسب ما قالته إيما لي المحللة الاقتصادية في شركة فورتيكسا الموجود مقرها في سنغافورة.

يذكر أن واردات الصين من النفط الخام خلال الشهر الماضي كانت الأقل منذ ثلاث سنوات.

وصدرت إيران خلال سبتمبر الماضي 9ر16 مليون برميل نفط خام إلى الصين، وخلال أغسطس الماضي 7ر19 مليون برميل بحسب بيانات شركة فورتيكسا.

في الوقت نفسه فإن إجمالي حمولة ناقلات النفط الواقفة قبالة السواحل الصينية الآن تراجع إلى أقل من 28 مليون برميل مقابل أكثر من 51 مليون برميل يوم 15 أكتوبر الماضي.