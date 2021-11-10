البرلمان الدنماركي يوافق على خطة لإعادة فرض بعض قيود كورونا

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وافقت لجنة الأوبئة في البرلمان الدنماركي مساء الثلاثاء على خطط حكومية لإعادة فرض بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيك إن غالبية واسعة تؤيد تصنيف كورونا كمرض حرج اجتماعيا مرة أخرى.

وأضاف أن القرار سيسري مبدئيا لمدة شهر ، ويخول للحكومة اعتماد تدابير للحد من انتشار الفيروس دون الحاجة إلى الحصول على موافقة البرلمان.

وفي 10 أيلول/سبتمبر، رفعت الدنمارك آخر القيود التي فرضت على البلاد خلال الجائحة، قائلة في ذلك الوقت إن الجائحة تحت السيطرة.

غير أنه منذ منتصف تشرين أول/أكتوبر، ارتفع عدد الإصابات مرة أخرى.