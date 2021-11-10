السيسي عن سد النهضة: قضية وجود تؤثر على حياة ملايين المصريين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مباحثاته مع نظيرته التنزانية سامية حسن، تناولت وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، واستعراض تطورات قضية سد النهضة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم الأربعاء، أن قضية سد النهضة هي قضية وجود تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مؤكّدًا أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد استنادًا إلى قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن.

وشدّد على ضرورة الابتعاد عن أي نهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب.

وأكد الرئيس، رؤية مصر لجعل نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لكل شعوب دول حوض النيل.