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لاتفيا تنهي الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا الأسبوع المقبل

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 8:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 8:58 ص

 قررت حكومة لاتفيا أمس الثلاثاء السماح بانتهاء الإغلاق المرتبط بفيروس كورونا الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، سيبقى عدد من القيود ساريا بعد 15 تشرين ثان/نوفمبر ويحد من الحياة العامة، وخاصة بالنسبة للأشخاص غير المطعمين ضد الفيروس.

يذكر أن لاتفيا شهدت أحد أعلى معدلات الإصابة في أوروبا الشهر الماضي، مما دفع البلاد إلى فرض إغلاق في جميع أنحاء البلاد، بما فى ذلك حظر التجوال خلال الليل ، يوم 20 تشرين أول/أكتوبر .

وبعد انتهاء الإغلاق، سيخضع جميع تجار التجزئة غير الأساسيين لساعات عمل محدودة. ولن يُسمح للأشخاص غير المطعمين إلا بزيارة أنواع معينة من المتاجر.

ويبلغ عدد سكان لاتفيا حوالي 9ر1 مليون نسمة، ولم يتلق سوى حوالي 57% منهم التطعيم الكامل. وتحاول الحكومة منذ شهور زيادة معدل التطعيمات ولكنها حققت نجاحا متوسطا فقط.


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