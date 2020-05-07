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منظمة الصحة العالمية تقترح ضم عضوين جديدين بلجنة خبراء بعد انتقادات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 8:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 نوفمبر 2021 - 8:46 ص

اقترحت منظمة الصحة العالمية ضم عضوين آخرين للمجموعة الاستشارية العلمية لأصول مسببات الأمراض المستحدثة (ساجو).

و(ساجو) هو مجلس خبراء يقدم المشورة لمنظمة الصحة العالمية، حيث تهدف المنظمة إلى منع النزاعات السياسية في المستقبل ، كما هو الحال في التحقيق بشأن منشأ فيروس كورونا .

وأعلنت منظمة الصحة العالمية مساء اليوم الثلاثاء أن المجلس سيضم 28 عضوا بدلا من 26 عضوا. واقترحت المنظمة ضم عضوين آخرين بعد أن قوبلت القائمة الأصلية بالانتقاد.

والعضوان الإضافيان، اللذان لم يتم تعيينهما رسميا بعد، هما جلاديس كاليما-زيكوسوكا، مؤسسة منظمة غير حكومية في أوغندا، ونورمان لاب، مفتش السلامة البيولوجية من كندا.

وتأمل منظمة الصحة العالمية في أن يسهل المجلس الاستشاري التعامل مع الأوبئة في المستقبل.

وأوقفت الصين، التي ظهر فيروس كورونا فيها لأول مرة في نهاية عام 2019، عمل لجنة تحقيق تابعة لمنظمة الصحة العالمية لعدة أشهر.


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