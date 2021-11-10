فليك سعيد بتولي الكرواتية مارتينسيتش تحكيم مباراة ألمانيا مع ليختنشتاين

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أبدى هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، سعادته بتولي الكرواتية إيفانا مارتينسيتش إدارة مباراة لفريقه، بحيث تصبح أول سيدة تدير مباراة لمنتخب الماكينات للرجال .

وستدير إيفانا ( 36 عاما ) أول مباراة دولية لها لفرق الرجال، حينما تتولى تحكيم مباراة ألمانيا وليختنشتاين في فولفسبورج غدا الخميس في تصفيات كأس العالم.

وقال فليك في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "أنا أتطلع للمباراة، الحقيقة أن ذلك أمر طبيعي وقد حان الوقت لكي تدير امرأة مباراة للرجال".

كانت الفرنسية ستيفاني فرابارت والأوكرانية كاتارينا مونسول، قد أدارتا بالفعل مباريات للرجال في تصفيات كأس العالم في نهاية مارس الماضي.

وفي الدوري الألماني (بوندسليجا) تعتبر بيبيانا شتاينهاوس ويب، والتي تعمل حاليا كخبيرة تحكيم في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، المرأة الوحيدة التي قامت بإدارة مباراة للرجال في بطولات الدوري هناك حتى اللحظة.

وأشاد فليك بفكرة فتح الباب للسيدات لإدارة مباريات الرجال.

وقال فليك ( 56 عاما ) : "نحن كنا روادا في ذلك في ألمانيا بالفعل وقد تعلمنا أن نقدر ذلك كثيرا".

ويضم الطاقم التحكيمي المساعد لمارتينسيتش في مباراة الخميس، امرأة أخرى هي سانيا رودياك كارسيتش.