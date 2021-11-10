استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بكورونا في مختلف دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد-19" عالميا.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروجواي، أعلن نظام الطوارئ الوطنية تسجيل 5 حالات وفاة، و208 إصابات بفيروس "كورونا" خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة هناك إلى 6 آلاف و93 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 395 ألفا و610 إصابات.

وأفادت وزارة الصحة الكولومبية بوفاة 39 شخصا وإصابة ألفين و199 شخصا بالفيروس خلال اليوم الأخير، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 127 ألفا و610 حالات، وإجمالي الإصابات المؤكدة إلى 5 ملايين و19 ألفا و158 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة في تشيلي 4 حالات وفاة، وألفا و800 إصابة بالفيروس التاجي، لتبلغ حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كورونا" المسجلة في البلاد 37 ألفا و883 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات التراكمي إلى مليون و713 ألفا و188 إصابة.

فيما أبلغت وزارة الصحة الكوبية عن 5 وفيات و467 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة هناك منذ ظهور الوباء إلى 8 آلاف و270 حالة، فيما بلغت حصيلة الإصابات التراكمية 956 ألفا و919 إصابة.

أما في الأرجنتين، فقد رصدت السلطات الصحية 22 حالة وفاة وألفا و349 إصابة خلال اليوم الأخير، ما يصعد بحصيلة الوفيات إلى 116 ألفا و165 حالة، في حين بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم 5 ملايين و299 ألفا و418 إصابة.

وأعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 183 شخصا وإصابة 10 آلاف و948 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 609 آلاف و756 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 21 مليونا و897 ألفا و25 إصابة.

فيما سجّل المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا 35 حالة وفاة، و245 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات المسجلة في البلد -الأكثر تضررا من الوباء في إفريقيا- إلى 89 ألفا و387 حالة، وإجمالي الإصابات مليونين و924 ألفا و317 إصابة.