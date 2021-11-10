تعمير مطروح: منطقة استثمارية لتصنيع اللحوم ومنتجاتها على مساحة 100 ألف متر خارج الكتلة السكانية

قال اللواء آمون مرتضى رئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي بمطروح، إنه تم الانتهاء من دراسة مقترح إنشاء مجزر إستراتيجي ومنطقة استثمارية لتصنيع اللحوم ومنتجاتها، خارج الكتلة السكنية لمدينة مرسى مطروح، والمقترح إقامته بمنطقة الكيلو 10 شرقي المدينة على مساحة 100 ألف متر مسطح.

وأكد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، أن محافظة مطروح، تستحق مجرز جديد مطور خارج الكتلة السكنية يراعى المواصفات البيئية ويوفر فرص عمل بفكر جديد، ويوطن صناعة اللحوم ومنتجاتها ويصدر لحوم مطروح المميزة إلى خارج المحافظة.

وأضاف بأنه يتمثل الهدف الأساسى من المشروع، خدمة وتنمية المجتمع المحلى، من خلال إقامة مجزر متكامل ومنطقة استثمارية لتصنيع اللحوم ومنتجاتها، ومحطة تدوير للمخلفات الحيوانية ومحجر صحى، ومجزر حكومى للسكان، إلى جانب إنشاء محطة معالجة صرف ومصنع أسمدة.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى، بأنه يمكن استغلال إنشاء ميناء جرجوب الجديد، كأقرب ميناء مصرى لاستيراد المواشى الحية، مما يقلل تكاليف نولون النقل، لتكون مطروح منطقة ذبح وتصنيع لحوم للمستثمرين والمستوردين، مع انخفاض تكلفة النقل والأسواق الجديدة بالساحل الشمالى والعلمين، وإخلاء المنطقة السكانية من أية صناعات أو مشروعات من شأنها تلويث البيئة، أو خلق بيئة غير مناسبة للكيان السكانى فيها.

ويتيح المشروع الجديد، فرص عمل لأبناء المحافظة بواقع 800 فرد عمالة منتظمة، من مختلف التخصصات "بيطرى، وزراعة، وفني" و300 فرد عمالة غير منتظمة بكافة عناصر المشروع، كما أن المجزر الحالى والمقام على مساحة 7200 متر مسطح، بمنطقة علم الروم، سيعود لمحافظة مطروح، ليستغل طبقا للتخطيط العمراني بها، بما يعود بالنفع على المواطنين.