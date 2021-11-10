العراق يلزم المسافرين باستخراج الشهادة الدولية للتطعيم ضد فيروس كورونا

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، إلزام جميع المسافرين خارج البلاد باستخراج الشهادة الدولية للتلقيح ضد فيروس كورونا، اعتبارا من 28 نوفمبر الحالي.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة وليد الدلفي، في تصريحات أوردتها قناة السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، إن الخطوط الجوية العراقية استكملت جميع الإجراءات المتعلقة باعتماد بطاقة اللقاح الدولية على متن الطائرات التابعة لها، بناء على التعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني العراقي، إذ ألزمت جميع المسافرين العراقيين الى خارج العراق، ابتداء من 28 من شهر الجاري، باستخراج الشهادة الدولية للتطعيم ضد فيروس كورونا، إلى جانب جلب فحص "بي سي ار" بنتيجة سالبة قبل موعد السفر بـ 72 ساعة من موعد السفر".

وأضاف أنه في حال عدم استخراج الشهادة الدولية للتلقيح أو جلب الفحص، سيمنع المواطن من السفر على متن طائرات الناقل الوطني، منوها بأنه في حال وجود أي مستجد بحسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ستباشر الشركة بإعلام المواطنين بأي تغيير في الإجراءات.