مقتل شخص من أتباع الطائفة الأحمدية في باكستان

أفادت مصادر باكستانية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخص من أتباع الطائفة الأحمدية التى تعتبر من الأقليات جراء إطلاق النار عليه في شمال غربي البلاد، في أحدث حلقة من سلسلة جرائم كراهية ضد الجماعة المضطهدة.

وقال سليم الدين، المتحدث باسم الطائفة الأحمدية، إنه جرى استهداف قمران أحمد، 40 عاما، أمام المصنع الذي كان يعمل به في مدينة بيشاور.

وأوضح المسؤول الأمني فهد خان، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أنه يبدو أن عقيدة الضحية هي الدافع الوحيد لاغتياله.

وأضاف أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن، إلا أن الشرطة تبحث عن مشتبه به يعتقد أنه شاب.

ولفت سليم الدين إلى أن هذا هو خامس شخص من الطائفة الأحمدية يتعرض لهجوم يودي بحياته بسبب عقيدته في بيشاور خلال الأشهر الأخيرة. وكان من بين الضحايا طبيب وأستاذ جامعي.

والأحمدية هي أقلية ينتمي إليها نحو 4 ملايين شخص في باكستان، وتواجه منذ عقود حملة من القتل والترهيب والكراهية.

ويصر أتباع الأحمدية على أنهم يتبعون الإسلام، إلا أن باكستان أعلنت أن الطائفة غير مسلمة في عام 1974 لأنهم يعتبرون مؤسس طائفتهم غلام أحمد نبيا، بينما ينص الدين الإسلامي على أنه لا نبي بعد النبي محمد.