محكمة النقض تؤيد إعدام متهمين ومعاقبة آخرين بالسجن لقتلهم سائق توكتوك بالشرقية

أيدت محكمة النقض في الشرقية، برئاسة المستشار عادل الكناني، وعضوية المستشارين عصمت عبدالمعوض، وعلاء الدين كمال، ومجدي تركي، ومحمد خليفة، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر من محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة كل من: "محمد ص." و"عبدالهادي م." بالإعدام شنقًا، وكل من: "محمد ص." و"حازم ش." بالسجن المشدد 15 عاما؛ لإدانتهم في القضية رقم 34847 جنايات منيا القمح لسنة 2015، بقتل سائق توكتوك وسرقة مركبته منه وتركه ينزف حتى الموت.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم، الذي حمل رقم 9832 لسنة 89 قضائية.

كانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة "محمود ع." سائق توكتوك، مُقيم بكفر شلشلمون، ملقاة بمدخل عزبة بدوي بذات الناحية التابعة لدائرة مركز منيا القمح، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين الأربعة، مُقيمين جميعًا بقرية شلشلمون التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بينهم 2 سنهم حدث آنذاك، وأنهم قتلوا المجني عليه بطلق ناري من أسلحة كانت بحوزتهم بغرض سرقته.

تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام شنقًا للمتهمين الأول والثاني، والسجن المُشدد لمدة 15 سنة للمتهمين الثالث والرابع لكون سنهما صغير وقت ارتكاب الجريمة (أحداث)، قبل تقدم دفاع المتهمين بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، التى قضت برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضد المتهمين.