القبض على لاعبة باريس سان جيرمان بتهمة الاعتداء على زميلتها

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلقاء القبض على لاعبة فريقه النسائي أميناتا ديالو من قبل القوات الأمنية، وذلك لتورطها في قضية محاولة الاعتداء على زميلتها في الفريق.

وذكر باريس سان جيرمان في بيانه: "تم إخطارنا باحتجاز أميناتا ديالو في مقر الشرطة هذا الصباح، كجزء من الإجراءات التي بدأت في أعقاب هجوم مساء الخميس الماضي على لاعبي النادي".

وأضاف: "باريس سان جيرمان يدين بشدة أعمال العنف المرتكبة.. فمنذ مساء الخميس 4 نوفمبر، اتخذ النادي جميع الإجراءات اللازمة لضمان صحة ورفاهية وسلامة لاعبيه".

وأتم النادي الفرنسي بيانه: "يعمل باريس سان جيرمان مع الشرطة لتسليط الضوء على الحقائق. فالنادي حريص على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة".

من جهتها، ذكرت شبكة ذا أثليتك: "تشير التقارير في فرنسا إلى أن خيرة حمراوي لاعبة باريس سان جيرمان تعرضت للاعتداء، حيث يُزعم أن شخصين ملثمين قاما بجرها خارج سيارتها وضربا ساقيها".

وكانت حمراوي تقود سيارتها في طريقها إلى المنزل مع ديالو واثنين من رفائقها بعد حفل عشاء، قبل أن يوقفهما عدة رجال ملثمين يرتدون أقنعة، وفقًا لما نقلته صحيفة كويري ديلو سبورت الفرنسية.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن حمراوي خضعت لعدة غرز في الأطراف السفلية واليدين في المستشفى الأقرب لموقع الهجوم، بينما لم يحدث أي شيء لديالو.

وأضافت التقارير: "أوقفت الشرطة ديالو لاستجوابها بشأن الهجوم، لكن دورها سيكون أساسياً في القضية، بسبب تنافسها مع حمرواي داخل فريق سان جيرمان والمنتخب الوطني. وأكدت الشرطة أن الحمراوي تعرض للضرب في الواقع بينما لم يفعل أي شيء لديالو.

وغابت حمراوي عن مباراة ريال مدريد الإسباني الأخيرة بدوري أبطال أوروبا، لكن بإمكانها المشاركة مع المنتخب الفرنسي نهاية الشهر الجاري في تصفيات كأس العالم للسيدات 2023.

وانضمت ديالو البالغة من العمر 26 عامًا إلى باريس سان جيرمان في عام 2016 وخاضت أكثر من 60 مباراة مع الفريق، وأمضت بعض الوقت على سبيل الإعارة في أتلتيكو مدريد الموسم الماضي.